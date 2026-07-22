«Аэрофлот» доставил двух амурских тигриц из Приморья в Москву

«Аэрофлот» перевeз двух амурских тигриц из Приморья в Москву. Хищницы прилетели 21 июля рейсом SU1703 из Владивостока в Шереметьево", — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания безвозмездно перевезла пустые транспортные клетки из Москвы во Владивосток, а затем по обратному маршруту — те же клетки, но уже с животными.
В пресс-службе добавили, что тигрицы содержались в центре реабилитации в Приморском крае и признаны неспособными к жизни в условиях дикой природы.
Как пояснили в авиакомпании, одну из самок в возрасте 2,5−3 года отловили в Облученском муниципальном районе Еврейской автономной области. У животного выявлена тяжелая травма задней лапы — застарелый перелом с неправильным срастанием костей, полученный, скорее всего, в результате ДТП.
При этом вторую тигрицу обнаружили в Хасанском районе Приморского края. Этой самке около 10 лет, у нее травмирована передняя левая лапа, что, скорее всего, также стало результатом ДТП.
Как уточняется, по решению Росприроднадзора обе тигрицы будут жить в хосписе диких кошек в Ленинградской области.