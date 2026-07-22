Полная программа мероприятий. День города в Омске 2026 — афиша

Из‑за благоустройства набережной у Омской крепости пришлось изменить привычную локацию одного из любимых горожанами событий: выставка «Флора‑2026» в этом году пройдёт не в Выставочном сквере, а в дендрологическом саду им. Гензе. Посетить цветочные композиции можно будет бесплатно с 31 июля по 4 августа.