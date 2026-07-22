Полная программа мероприятий. День города в Омске 2026 — афиша

Омск готовится к масштабному празднованию своего 310‑го дня рождения. С 31 июля по 2 августа город превратится в одну большую праздничную площадку. В афише более трёх сотен событий для всей семьи: от спортивного марафона и турнира силачей до исторических реконструкций, фестивалей и концертов звёзд.
Omsk.aif.ru собрал полную программу главных мероприятий. Читайте, где и когда пройдут самые яркие события.
Когда в Омске будет День города?
Торжества начнутся накануне. Уже 31 июля в 17:00 на Любинском проспекте и Соборной площади. Вечером омичей ждёт концерт Клавы Коки, так город задаст праздничный ритм перед главными событиями выходных.
Из‑за благоустройства набережной у Омской крепости пришлось изменить привычную локацию одного из любимых горожанами событий: выставка «Флора‑2026» в этом году пройдёт не в Выставочном сквере, а в дендрологическом саду им. Гензе. Посетить цветочные композиции можно будет бесплатно с 31 июля по 4 августа.
Когда в Омске Сибирский марафон.
1 августа состоится XXXVI Сибирский международный марафон (SIM). Старт и финиш всех дистанций традиционно разместятся на Соборной площади, но трасса обновлена и формат стартов новый. Теперь забеги пройдут в разное время, чтобы разделить потоки участников.
Расписание стартов:
07:55 — чемпионат России на спортивных колясках;
08:00 — классический марафон (42,195 км);
08:20 — забег на 10 км;
09:00 — массовый несоревновательный забег на 3 км.
После финиша победителей ждут церемонии награждения, а вечером на Соборной площади начнётся большая концертная программа.
«Щит Сибири».
В парке имени 30‑летия Победы 1 и 2 августа пройдёт XXI исторический фестиваль воинской культуры «Щит Сибири. Диалог с прошлым». В этом году масштаб события расширится. Гости смогут увидеть реконструкцию эпох от античности и Древней Руси до Великой Отечественной войны.
На площадках фестиваля будут работать:
«Музей живой истории» под открытым небом;
зоны массовых баталий и турниров по историческому фехтованию;
тематические площадки по античности, раннему средневековью и освоению Сибири в XVII веке;
палаточный лагерь реконструкторов из 7 городов.
Важное нововведение 2026 года: локация, посвящённая освоению Сибири, после завершения двух основных дней фестиваля продолжит работу в стационарном режиме ещё две недели. Так у омичей будет больше времени познакомиться с этой частью истории.
Что будет в Омске на Любинском на День города?
Весь центр Омска станет единой праздничной зоной, где каждый найдёт событие по интересам. На 1 августа запланированы сразу несколько параллельных фестивалей под единым слоганом: «Одна на всех культурная столица».
Творческий проект «Омск: театр, мода, музыка» (
Фестиваль семейного отдыха «Омск семейный» (
Фестиваль циркового искусства и артистов оригинального жанра «Омск цирковой» (
Фестиваль настольных игр омских муниципальных библиотек «Омск интеллектуальный» (
Фестиваль «Омск интеллектуальный» (
Городской детский праздник «Детство — это Я и Ты!» (
Турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска 2026 года» (
На Пешеходном Любинском с 14:00 до 22:00 будет идти концертная программа, а в 15:00 состоится награждение победителей конкурса песен об Омске «Мелодии на Любинском».
Фестиваль национальных культур и народных промыслов «Сильна Сибирь единством народов» (
Кто выступит в Омске на Дне города?
Хедлайнерами праздника станут известные исполнители.
31 июля на Соборной площади выступит Клава Кока, 1 августа вечером горожан порадуют Андрей Державин с группой «Сталкер» (начало в 19:30) и Ольга Серябкина (21:30).
Для любителей более камерной музыки на одной из площадок пройдёт фестиваль городского романса и авторской песни «Омск романтический» (
Желающие сами попробовать себя на сцене смогут выступить на площадках возле музея им. Врубеля или в сквере им. Алтунина — там весь день будут работать открытые сцены и интерактивные зоны.
2 августа праздник продолжится на Соборной площади: здесь состоится финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России», а завершится день вечерней программой.