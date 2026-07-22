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Полная программа мероприятий. День города в Омске 2026 — афиша

310-й день рождения Омска отметят с размахом. В программе: выставка «Флора», исторический фестиваль, турнир силачей и выступления Клавы Коки, Ольги Серябкиной и Андрея Державина.

Омск готовится к масштабному празднованию своего 310‑го дня рождения. С 31 июля по 2 августа город превратится в одну большую праздничную площадку. В афише более трёх сотен событий для всей семьи: от спортивного марафона и турнира силачей до исторических реконструкций, фестивалей и концертов звёзд.

Omsk.aif.ru собрал полную программу главных мероприятий. Читайте, где и когда пройдут самые яркие события.

Когда в Омске будет День города?

Торжества начнутся накануне. Уже 31 июля в 17:00 на Любинском проспекте и Соборной площади. Вечером омичей ждёт концерт Клавы Коки, так город задаст праздничный ритм перед главными событиями выходных.

Из‑за благоустройства набережной у Омской крепости пришлось изменить привычную локацию одного из любимых горожанами событий: выставка «Флора‑2026» в этом году пройдёт не в Выставочном сквере, а в дендрологическом саду им. Гензе. Посетить цветочные композиции можно будет бесплатно с 31 июля по 4 августа.

Когда в Омске Сибирский марафон.

1 августа состоится XXXVI Сибирский международный марафон (SIM). Старт и финиш всех дистанций традиционно разместятся на Соборной площади, но трасса обновлена и формат стартов новый. Теперь забеги пройдут в разное время, чтобы разделить потоки участников.

Расписание стартов:

07:55 — чемпионат России на спортивных колясках;

08:00 — классический марафон (42,195 км);

08:20 — забег на 10 км;

09:00 — массовый несоревновательный забег на 3 км.

После финиша победителей ждут церемонии награждения, а вечером на Соборной площади начнётся большая концертная программа.

«Щит Сибири».

В парке имени 30‑летия Победы 1 и 2 августа пройдёт XXI исторический фестиваль воинской культуры «Щит Сибири. Диалог с прошлым». В этом году масштаб события расширится. Гости смогут увидеть реконструкцию эпох от античности и Древней Руси до Великой Отечественной войны.

На площадках фестиваля будут работать:

«Музей живой истории» под открытым небом;

зоны массовых баталий и турниров по историческому фехтованию;

тематические площадки по античности, раннему средневековью и освоению Сибири в XVII веке;

палаточный лагерь реконструкторов из 7 городов.

Важное нововведение 2026 года: локация, посвящённая освоению Сибири, после завершения двух основных дней фестиваля продолжит работу в стационарном режиме ещё две недели. Так у омичей будет больше времени познакомиться с этой частью истории.

Что будет в Омске на Любинском на День города?

Весь центр Омска станет единой праздничной зоной, где каждый найдёт событие по интересам. На 1 августа запланированы сразу несколько параллельных фестивалей под единым слоганом: «Одна на всех культурная столица».

Творческий проект «Омск: театр, мода, музыка» (12:00—19:00).

Фестиваль семейного отдыха «Омск семейный» (12:00—19:00).

Фестиваль циркового искусства и артистов оригинального жанра «Омск цирковой» (13:00—16:30).

Фестиваль настольных игр омских муниципальных библиотек «Омск интеллектуальный» (12:00—19:00).

Фестиваль «Омск интеллектуальный» (12:00—19:00). Здесь гостям представят новый проект «Омская фишка» — интерактивную игру о городе, которая будет интересна и детям, и взрослым.

Городской детский праздник «Детство — это Я и Ты!» (12:00—18:00): концерты, интерактивы и спортивные соревнования.

Турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска 2026 года» (14:00—19:00).

На Пешеходном Любинском с 14:00 до 22:00 будет идти концертная программа, а в 15:00 состоится награждение победителей конкурса песен об Омске «Мелодии на Любинском».

Фестиваль национальных культур и народных промыслов «Сильна Сибирь единством народов» (12:00—19:00) с ярмаркой ремёсел и концертной программой (13:00—22:00).

Кто выступит в Омске на Дне города?

Хедлайнерами праздника станут известные исполнители.

31 июля на Соборной площади выступит Клава Кока, 1 августа вечером горожан порадуют Андрей Державин с группой «Сталкер» (начало в 19:30) и Ольга Серябкина (21:30).

Для любителей более камерной музыки на одной из площадок пройдёт фестиваль городского романса и авторской песни «Омск романтический» (19:00—22:00), а для молодёжи — фестиваль молодых исполнителей (19:00—22:00).

Желающие сами попробовать себя на сцене смогут выступить на площадках возле музея им. Врубеля или в сквере им. Алтунина — там весь день будут работать открытые сцены и интерактивные зоны.

2 августа праздник продолжится на Соборной площади: здесь состоится финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России», а завершится день вечерней программой.