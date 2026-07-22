Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Нововоронежской АЭС выбрали самых умных сотрудников

На Нововоронежской АЭС прошел летний турнир по интеллектуальным играм. За звание самой эрудированной команды состязались 15 команд знатоков, представляющих разные подразделения Нововоронежской АЭС, а также ветераны-атомщики.

Источник: Российская газета

На Нововоронежской АЭС прошел летний турнир по интеллектуальным играм. За звание самой эрудированной команды состязались 15 команд знатоков, представляющих разные подразделения Нововоронежской АЭС, а также ветераны-атомщики.

Приветствовали участников почетные гости — председатель профкома НВАЭС Сергей Мельников, председатель Совета ветеранов НВАЭС Валентина Кудрявцева и начальник отдела ядерной безопасности и надежности, руководитель клуба «Квазар» НВАЭС Евгений Голубев.

«Интеллектуальный марафон очень популярен среди наших сотрудников и даже летнее время, когда большинство уходят в отпуск, не помешало нам собрать хороший состав. Сегодня команды сидят за одним столом, а завтра вместе решают важные производственные задачи», — сказал Евгений Голубев.

Турнир состоял из трех туров. Атомщикам предстояло дать правильные ответы на 36 вопросов из самых разных сфер знаний, где участники могли проявить логику, эрудицию и блеснуть умом. Одна из новых традиций — вопросы с черным ящиком. На этот раз среди вещей, спрятанных в таинственном коробе, оказались пластиковый пакет, беруши, карандаш и бутерброд с маслом.

Самой сильной командой турнира признана команда «Турбинисты». Совсем чуть-чуть не хватило до победы бессменному лидеру турнира — команде «1 контур», которая в этот раз заняла 2 место. Третье место — у команды «Пурпурные горностаи».

По итогам года команда, набравшая суммарно наибольшее количество баллов, получит переходящий кубок «Чемпион турнира».

Интеллектуальный турнир прошел при поддержке профкома, отдела социального развития, организации молодых атомщиков и интеллектуального клуба «Квазар» Нововоронежской АЭС.

Справка.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) — первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 — ВВЭР-440; энергоблок № 5 — ВВЭР-1000; энергоблок № 6 — ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были пущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 — в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» — № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше