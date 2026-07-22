На Нововоронежской АЭС выбрали самых умных сотрудников

На Нововоронежской АЭС прошел летний турнир по интеллектуальным играм. За звание самой эрудированной команды состязались 15 команд знатоков, представляющих разные подразделения Нововоронежской АЭС, а также ветераны-атомщики.
Приветствовали участников почетные гости — председатель профкома НВАЭС Сергей Мельников, председатель Совета ветеранов НВАЭС Валентина Кудрявцева и начальник отдела ядерной безопасности и надежности, руководитель клуба «Квазар» НВАЭС Евгений Голубев.
«Интеллектуальный марафон очень популярен среди наших сотрудников и даже летнее время, когда большинство уходят в отпуск, не помешало нам собрать хороший состав. Сегодня команды сидят за одним столом, а завтра вместе решают важные производственные задачи», — сказал Евгений Голубев.
Турнир состоял из трех туров. Атомщикам предстояло дать правильные ответы на 36 вопросов из самых разных сфер знаний, где участники могли проявить логику, эрудицию и блеснуть умом. Одна из новых традиций — вопросы с черным ящиком. На этот раз среди вещей, спрятанных в таинственном коробе, оказались пластиковый пакет, беруши, карандаш и бутерброд с маслом.
Самой сильной командой турнира признана команда «Турбинисты». Совсем чуть-чуть не хватило до победы бессменному лидеру турнира — команде «1 контур», которая в этот раз заняла 2 место. Третье место — у команды «Пурпурные горностаи».
По итогам года команда, набравшая суммарно наибольшее количество баллов, получит переходящий кубок «Чемпион турнира».
Интеллектуальный турнир прошел при поддержке профкома, отдела социального развития, организации молодых атомщиков и интеллектуального клуба «Квазар» Нововоронежской АЭС.
Справка.
Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.
Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) — первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 — ВВЭР-440; энергоблок № 5 — ВВЭР-1000; энергоблок № 6 — ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были пущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 — в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» — № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.