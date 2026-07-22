В Перми провели третий по счету «Фестиваль чемпионов»

«Фестиваль чемпионов» состоялся в третий раз. Его принял лагерь «Новое поколение». В этом году «Фестиваль чемпионов» собрал более 500 человек. Его участники получили возможность оценить свою физическую подготовку и попробовать себя в различных видах спорта, включая футбол, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу.