Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

С 1 августа 2023 года Социальный фонд России проведёт автоматический перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это коснётся всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году, сообщила «Российская газета».
Также будут увеличены пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевом счете умершего появились неучтенные ранее средства.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков подчеркнул, что пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Все необходимые корректировки будут произведены автоматически в соответствии с установленными правилами.
Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы пенсионера: чем выше зарплата, тем больше будет увеличение. Максимальная прибавка составляет до трёх пенсионных коэффициентов. Узнать точное количество коэффициентов можно, запросив выписку из лицевого счёта через портал Госуслуг.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, с 1 августа также будут увеличены накопительные пенсии — на 17,3%.
Также сообщалось, какие выплаты и пенсии проиндексируют с января 2027 года.