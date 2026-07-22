Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

С 1 августа 2023 года Социальный фонд России проведёт автоматический перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это коснётся всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году, сообщила «Российская газета».