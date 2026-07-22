В Красноярске на мосту «777» временно изменится схема движения

Там напомнили, что по поручению мэра Красноярска, ремонт дороги на переправе продолжается в ночное время: с 21:00 до 6:00. Но работа с деформационными швами требует особого внимания, поэтому в среду вечером одну полосу закроют. Дорожники будут заливать бетон, который потом должен еще набрать прочность.