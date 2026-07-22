В Забайкалье более 350 школ получат новое оборудование

Свыше 350 школ Забайкальского края оснастят цифровыми лабораториями и художественными материалами к новому учебному году по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В прошлом году это были кабинеты технологии и ОБЗР. 384 школы мы оснастили. В этом году — физика, изо и музыка. Это лаборатории, единичное оборудование, необходимое для изучения предметов, которое будет позволять наглядно и практически применять это на уроках», — отметила заместитель министра образования Забайкальского края Виктория Турицына.
Например, в краевой гимназии-интернате оснастили не только кабинеты физики, новое оборудование представили и для площадок дополнительного образования. Учитель физики Валентина Васильева рассказала, что в школу поступил прибор колебаний и волн, благодаря которому можно фиксировать и измерять с помощью груза, шнура или нити колебания высокой частоты.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.