В Забайкалье более 350 школ получат новое оборудование

«В прошлом году это были кабинеты технологии и ОБЗР. 384 школы мы оснастили. В этом году — физика, изо и музыка. Это лаборатории, единичное оборудование, необходимое для изучения предметов, которое будет позволять наглядно и практически применять это на уроках», — отметила заместитель министра образования Забайкальского края Виктория Турицына.