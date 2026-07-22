Стало известно, есть ли разрешенные места для купания в Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщило о несоответствии микробиологическим нормам качества воды в нескольких популярных водоемах региона. В числе неблагополучных точек указаны река Анга в селе Еланцы, озеро Байкал в районе мыса Камыши, река Иркут в селах Баклаши и Веденщина, а также залив Якоби реки Ангары в Иркутске. Использование этих водных объектов для купания и отдыха представляет риск для здоровья.