Покажите ваши руки. Криминалист о поиске преступников по отпечаткам пальцев

Работа специалиста в области дактилоскопии начинается задолго до лаборатории, прямо на месте преступления. Здесь важно уметь находить то, что чаще всего не увидишь обычным взглядом. Следы рук могут быть на любой поверхности — мебели, стекле, на дверных ручках. Сначала их нужно обнаружить, правильно зафиксировать и аккуратно изъять. Потом — в лабораторных условиях следы сравнивают с образцами и устанавливают, кто именно их оставил. Эффективность использования дактилоскопической информации при раскрытии и расследовании преступлений зависят от качества обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.