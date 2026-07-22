Покажите ваши руки. Криминалист о поиске преступников по отпечаткам пальцев

Дактилоскопия одно из старейших направлений криминалистики. Его актуальность не уменьшается с развитием новых видов экспертных исследований, ведь благодаря специалистам в этой области можно с высокой точностью установить личность человека по следам рук. Дверная ручка, стекло витрины, кружка — любая поверхность способна сохранить невидимый след, который поможет рассказать, кто здесь был. Поэтому для криминалистов нет случайных пятен и пыли, они замечают каждый след, способны его сохранить и идентифицировать.
О том, как следы с места преступления превращаются в доказательство, корреспонденту perm.aif.ru рассказал руководитель отдела дактилоскопических и габитоскопических учетов ЭКЦ ГУ МВД по Пермскому краю Владимир Александрович Калинин.
Ближе к науке.
Владимир Калинин биолог по образованию. В органы внутренних дел пришёл в девяностые, планировал работать по направлению исследования ДНК. Позже оказался среди тех, кто стоял у истоков создания автоматизированных дактилоскопических учетов органов внутренних дел города Перми и Пермского края. Это направление — одно из самых научных в системе МВД, стоит на стыке криминалистики и исследовательской деятельности.
Работа специалиста в области дактилоскопии начинается задолго до лаборатории, прямо на месте преступления. Здесь важно уметь находить то, что чаще всего не увидишь обычным взглядом. Следы рук могут быть на любой поверхности — мебели, стекле, на дверных ручках. Сначала их нужно обнаружить, правильно зафиксировать и аккуратно изъять. Потом — в лабораторных условиях следы сравнивают с образцами и устанавливают, кто именно их оставил. Эффективность использования дактилоскопической информации при раскрытии и расследовании преступлений зависят от качества обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
«Подход должен быть разумным. В первую очередь, ищем следы рук на местах проникновения: двери, места повреждений запорных устройств, повреждений окон, дверных конструкций. Также изучаем предметы, которые перемещались с места на место (если есть потерпевший, который может это определить). Постепенно расширяем круг поиска, что бы собрать максимально возможный комплекс следов и объектов», — поясняет специалист.
Главная задача дактилоскопического исследования — идентификация личности по следам и отпечаткам рук, и не всегда речь идёт о поиске преступника. Бывает, что по отпечаткам устанавливают личность важного свидетеля преступления, неопознанного погибшего или человека, который в силу своего возраста или состояния здоровья не может назвать свои данные.
Даже осторожные преступники ошибаются и поиск даёт результаты. В практике сотрудников экспертной-криминалистической службы органов внутренних дел в Перми был случай, когда преступник, совершивший преступление сексуального характера, полностью контролировал ситуацию и намеренно не трогал предметы в квартире. Однако он просчитался в туалете — нажал кнопку смыва на бачке. Потерпевшая вспомнила, что мужчина ходил в туалет, и по следам на кнопке личность преступника была установлена.
«Внутренняя поверхность кисти руки постоянно покрыта потожировым веществом, которое остается на поверхности предметов, когда к ним прикасаешься. Проще всего обнаружить следы рук на гладких и твёрдых материалах — на стекле, полированной поверхности, пластике, металле. Влияет на сохранность следов температурный режим, влажность воздуха и время прошедшее с момента их оставления», — говорит Владимир.
В помещении при положительной температуре и нормальной влажности следы могут храниться долго, особенно если на них не попадают прямые солнечные лучи и рядом нет нагревательных приборов.
«Влага, содержащаяся в потожировом веществе со временем испаряется, следы рук “высыхают”. Но если условия “благоприятные”, следы иногда могут сохраняться годами», — добавляет Владимир.
Иногда, следы рук могут быть обнаружены на самых неожиданных поверхностях (влажная земля, сливочное масло, пластилин, шоколад и.тд.).
«Был случай кражи нефтепродуктов из нефтепровода. Преступник действовал крайне аккуратно, однако, находясь на месте преступления, он “оперся” рукой о влажную глину. И часть поверхности его руки “отпечаталась” на глине. Специалист на месте преступления обнаружил и изъял объемные следы рук, в результате проверки которых по экспертно-криминалистическому учету, была установлена личность преступника», — рассказал эксперт.
Арсенал средств.
Оптические приборы, приборы измерения, различные осветители, дактилоскопические порошки, дактилоскопические кисти, специальные химические реактивы, фотокамера, дактилоскопические плёнки и липкие ленты, препаровальные иглы и.т.д. В руках у криминалиста арсенал инструментов чтобы найти следы преступника. Но главное орудие — внимательный взгляд, специальные познания и аналитическое мышление.
«Одним из важнейших инструментов позволяющих эффективно использовать следы и отпечатки в правоохранительной деятельности являются автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы, которые позволяют обрабатывать гигантские массивы дактилоскопической информации. Но при этом, ни одна автоматизированная система полностью человека не заменит. Кодирование следов всё равно выполняется специалистом. Автоматизированная система многое умеет делать, но “окончательное слово” всегда остается за человеком», — уточняет эксперт.
Стопроцентная точность.
Почему папиллярные узоры пальцев и ладоней рук считаются одними из самых надёжных доказательств? Всё дело в неизменности и уникальности папиллярного узора, а также его способности к восстановлению при повреждениях.
Рисунок на пальцах неизменен, он закладывается ещё на этапе внутриутробного развития, в период с десятой по шестнадцатую неделю и остаётся с человеком на всю жизнь. Кисть растёт, расстояние между линиями увеличивается, но сам узор остаётся прежним.
Индивидуальность папиллярных узоров определяется обилием деталей, создаваемых сочетанием элементов папиллярных и межпапиллярных линий. Невозможность совпадения папиллярного узора отпечатка пальца руки у двух разных людей доказана не только практикой, но и математическими расчетами.
«Был интересный случай с однояйцевыми близнецами, их отпечатки действительно очень похожи. В итоге даже автоматизированная система выдала совпадение с высокой степенью вероятности, однако при просмотре отпечатков экспертом различия всё равно нашлись», — уточняет эксперт.
Повреждения кожи чаще всего не мешают определить преступника, ведь рисунок спустя время восстанавливается.
«Это живая кожа: эпидермис, дерма и подкожный слой. Если травма поверхностная и глубокие слои не затронуты, папиллярный узор достаточно быстро полностью восстановится. Даже если шрам на какое-то время останется, он обычно даёт искажение в конкретной локальной зоне, но человека всё равно можно установить. Более того, приобретенные признаки тоже могут быть индивидуальны, на шрамы мы всегда обращаем внимание», — добавляет Владимир.
Когда в распоряжении криминалиста оказываются пригодные для сравнения следы и отпечатки рук, риск ошибиться стремиться к нулю. И там, где были лишь невидимые обычному человеку следы, появляются неопровержимые доказательства.