В Первоуральске состоялся ежегодный гастрофестиваль трубочек

Ежегодный гастрономический фестиваль трубочек прошел 18 июля в городе Первоуральске Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации городского округа.
На мероприятии работал интерактивный трубопрокатный стан, где посетители могли наблюдать за процессом выпечки вафельных трубочек в режиме реального времени. Дегустационный ряд был представлен как классическими, так и эксклюзивными позициями от приглашенных шеф-поваров. Также состоялась ярмарка ремесленников, где более 60 мастеров представили изделия ручной работы — от ювелирных аксессуаров до керамической посуды.
Для горожан и туристов была подготовлена насыщенная культурная программа: выступления творческих коллективов, акробатические этюды, театрализованные представления и анимационные зоны для детей. Кроме того, гости приняли участие в создании коллективного арт-объекта — панно из коктейльных трубочек. Также они увидели иммерсивный спектакль, раскрывающий образ Урала, и тематическую фотовыставку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.