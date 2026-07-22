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В ЕАО водолазы из Хабаровска нашли на дне озера УАЗ с погибшим водителем

Автомобиль обнаружили на глубине пяти метров в озере Вероника под Биробиджаном.

В Биробиджанском районе Еврейской автономной области спасатели МЧС России подняли со дна озера автомобиль, в котором находились погибший мужчина и его собака.

Сообщение о происшествии поступило утром от очевидцев. Спасатели обследовали акваторию озера Вероника в селе Раздольном и обнаружили следы автомобиля, ведущие в воду, а также личные вещи на берегу.

Для поиска машины на место прибыли водолазы МЧС России из Хабаровска. Они обследовали дно, установили положение автомобиля и провели несколько спусков. Работы осложнялись необходимостью безопасно поднять транспортное средство на поверхность.

Автомобиль УАЗ был обнаружен на глубине пяти метров. После подъёма его отбуксировали на берег с помощью спецтехники. Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.

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