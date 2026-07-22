«АтлантНИРО» ищет подрядчика для обеспечения защиты судов от актов незаконного вмешательства

Услуги, оказываемые на постоянной основе, включают круглосуточный мониторинг и анализ информации об угрозе совершения или совершении АНВ, незамедлительное информирование заказчика при наличии таких угроз; обследование ТС совместно с представителем заказчика при нахождении судна на объекте транспортной инфраструктуры (ОТИ) по вопросам антитеррористической защищённости, предоставление предложений и рекомендаций по его защите; патрульный обход периметра зоны транспортной безопасности ТС и уязвимых участков при нахождении судна на ОТИ; участие в проведении периодических судовых учений по обеспечению транспортной безопасности, в том числе с участием федеральных органов исполнительной власти; участие в разработке планов судовых учений; консультации судовых специалистов по возможным ситуациям с атаками БПЛА при нахождении судна на ОТИ.