130 лет на двоих: как один музей в Нижнем Новгороде превратился в два

В этом году сразу два главных музея Нижегородской области отмечают 130-летие. Нижегородский государственный художественный музей и Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник появились благодаря одному городскому музею, открытому в конце XIX века. Их история началась в стенах Дмитриевской башни кремля и на протяжении десятилетий развивалась бок о бок.
Почему оба музея празднуют день рождения в один день? Какое отношение к их созданию имеют император Николай II, Максим Горький и знаменитые нижегородские купцы? Как «Ковёр-самолёт» Васнецова оказался в Нижнем Новгороде? Где хранится загадочный «вершининский» стакан? Почему в музейном фольклоре появились призраки усадьбы Рукавишниковых?
В новом материале «Нижегородской правды» мы собрали 11 самых интересных фактов об истории двух музеев, их уникальных экспонатах, тайнах и превращении из одного городского собрания в крупнейшие культурные центры региона. Читать лонгрид.