130 лет на двоих: как один музей в Нижнем Новгороде превратился в два

Почему оба музея празднуют день рождения в один день? Какое отношение к их созданию имеют император Николай II, Максим Горький и знаменитые нижегородские купцы? Как «Ковёр-самолёт» Васнецова оказался в Нижнем Новгороде? Где хранится загадочный «вершининский» стакан? Почему в музейном фольклоре появились призраки усадьбы Рукавишниковых?