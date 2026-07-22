В кубанском агровузе завершилась профильная образовательная смена

Профильная образовательная смена «Вольные аграрии. АгроШкола “Кубань”» прошла в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ). Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Как рассказали в пресс-службе университета, школьники познакомились с учебными площадками, лабораториями и научными центрами КубГАУ. Ребята разделились на три команды и прошли по образовательным маршрутам, посвященным ветеринарии, зоотехнии, защите растений, садоводству, пищевым технологиям и истории вуза. В институте ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии дети посетили зоологический музей, где увидели скелет слона и другие экспонаты. В учебной клинике им показали оборудование для ультразвуковой и рентгеновской диагностики, а в лабораториях Ветфармбиоцентра рассказали о современных методах исследования животных.
Преподаватели Владимир Беляк, Анна Матузок и Мария Анискина провели мастер-класс «Определяем здоровье животного по внешним признакам». В ходе него школьники узнали, на какие особенности внешнего вида и поведения животных обращают внимание ветеринарные специалисты. На занятии «Мир насекомых» ребят познакомили с энтомофагами — полезными насекомыми, которых применяют для защиты растений от вредителей. Также декан факультета плодоовощеводства и виноградарства Михаил Осипов провел мастер-класс «Аромамагия».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.