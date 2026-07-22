В кубанском агровузе завершилась профильная образовательная смена

Как рассказали в пресс-службе университета, школьники познакомились с учебными площадками, лабораториями и научными центрами КубГАУ. Ребята разделились на три команды и прошли по образовательным маршрутам, посвященным ветеринарии, зоотехнии, защите растений, садоводству, пищевым технологиям и истории вуза. В институте ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии дети посетили зоологический музей, где увидели скелет слона и другие экспонаты. В учебной клинике им показали оборудование для ультразвуковой и рентгеновской диагностики, а в лабораториях Ветфармбиоцентра рассказали о современных методах исследования животных.