Для гидов и экскурсоводов утвердили правила работы

В правилах определены понятия:
гид — физическое лицо, профессионально подготовленное для оказания информационных и (или) организационных услуг туристам, осуществляющее деятельность в РК;
инструктор туризма — профессионально подготовленное физическое лицо, осуществляющее деятельность в РК, имеющее соответствующую квалификацию и опыт прохождения туристских маршрутов;
экскурсовод — физическое лицо, профессионально подготовленное для проведения экскурсий туристам по ознакомлению с туристскими достопримечательностями в стране (месте) временного пребывания, осуществляющее деятельность в РК.
Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма могут работать при наличии гражданства РК и направлении уведомления о начале деятельности.
Уведомление о начале осуществления деятельности гида, экскурсовода, инструктора туризма подается на интернет-ресурсе согласно формам сведений для приложения к уведомлению о начале турагентской деятельности, деятельности гида, экскурсовода и инструктора туризма, осуществляющих деятельность в РК в качестве индивидуальных предпринимателей.
Также правилами установлено, что уполномоченный орган в области туристской деятельности ведет государственный электронный реестр лиц, подавших уведомление.
Реестр гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма размещается на официальных сайтах министерства туризма и спорта и организации, созданной правительством в целях развития внутреннего и въездного туризма.
Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма оказывают туристские услуги по соглашению сторон на основании заключенного с туристом договора.
Для заключения договора турист представляет информацию о себе и лицах, в пользу которых заключается договор.
Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма за 3 календарных дня до начала путешествия в письменной форме предоставляют туристам сведения об особенностях путешествий, включающие в себя:
необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, пребывания в стране (месте) временного пребывания, о законодательстве, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды, об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий.
Также они предпринимают предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.
Помимо этого, гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма, в течение 1 рабочего дня незамедлительно информируют уполномоченный орган в области туристской деятельности и уполномоченный орган в сфере гражданской защиты, а также семью туриста с момента, когда они узнали или должны были узнать о чрезвычайном происшествии с туристом во время путешествия. Если ЧП произошло с иностранными туристами, то оповещают также дипломатические службы.
Для прохождения маршрутов, представляющих угрозу для жизни и здоровья туриста нужно получить от него информированное согласие с возможными рисками.
Гиды и инструкторы туризма оказывают туристам организационные услуги по осуществлению подготовительных мероприятий и сопровождению туриста по маршруту следования, направленные на координацию его взаимодействия с другими услугами, без формирования, продвижения и реализации туристского продукта.
Экскурсоводы организуют посещения туристских ресурсов в познавательных целях в месте временного пребывания, которые не предусматривают услуги по размещению или ночевке туристов и охватывают период не более 24 часов.
Приказ вводится в действие с 1 августа.