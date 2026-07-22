Для гидов и экскурсоводов утвердили правила работы

Помимо этого, гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма, в течение 1 рабочего дня незамедлительно информируют уполномоченный орган в области туристской деятельности и уполномоченный орган в сфере гражданской защиты, а также семью туриста с момента, когда они узнали или должны были узнать о чрезвычайном происшествии с туристом во время путешествия. Если ЧП произошло с иностранными туристами, то оповещают также дипломатические службы.