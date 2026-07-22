Пересдача без риска: в Госдуме предложили не аннулировать лучший результат ЕГЭ

Если же балл после пересдачи окажется ниже первоначального или не дотянет до установленного минимума, первый результат предлагают сохранять. По мнению депутатов, это позволит использовать пересдачу именно как шанс исправить неудачную попытку, а не как риск ухудшить своё положение.