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Пересдача без риска: в Госдуме предложили не аннулировать лучший результат ЕГЭ

Выпускники смогут сохранить более высокий балл, если повторная попытка окажется хуже первой.

В Госдуме предложили засчитывать выпускникам лучший результат ЕГЭ после пересдачи. С такой инициативой к министру просвещения России Сергею Кравцову обратились депутаты фракции «Новые люди», сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы считают, что после пересдачи экзамена в дополнительный день действительным должен признаваться наиболее высокий результат, полученный выпускником по этому предмету в текущем году.

Если же балл после пересдачи окажется ниже первоначального или не дотянет до установленного минимума, первый результат предлагают сохранять. По мнению депутатов, это позволит использовать пересдачу именно как шанс исправить неудачную попытку, а не как риск ухудшить своё положение.

«Считаем необходимым внести изменения… предусмотрев, что после пересдачи ЕГЭ в дополнительный день действительным признается наиболее высокий результат, полученный выпускником по соответствующему учебному предмету в текущем году», — сказано в обращении.

Как считают авторы инициативы, такие изменения помогут сохранить основное назначение пересдачи и одновременно снимут опасения выпускников потерять уже набранные баллы при повторной сдаче экзамена.

В Рособрнадзоре рассказали, на ЕГЭ по какому предмету школьники не пользовались шпаргалками.

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