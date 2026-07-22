Как выбрать вуз и поступить на обучение: пошаговое руководство

Прежде чем подавать документы, полезно сформулировать цель: зачем нужно высшее образование и какую роль диплом сыграет через несколько лет. Если цель — информационные технологии или искусственный интеллект, в приоритете будут алгоритмы, анализ данных и архитектура систем. Для управления важны проектная работа, экономика и бизнес-аналитика. Для цифровых продуктов — пользовательский опыт, проектирование интерфейсов и исследовательские методы.