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Нижегородцу грозит до восьми лет за финансирование экстремистской организации

54-летнего жителя Балахнинского округа подозревают в регулярных денежных переводах запрещенной структуре.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности возбуждено в Нижегородской области. По версии следствия, 54-летний житель Балахнинского округа в течение нескольких месяцев перечислял деньги организации, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным следствия, первый перевод был сделан в августе 2021 года. После этого мужчина, как считают правоохранители, настроил автоматическое ежемесячное перечисление по 300 рублей на счет запрещенной организации, открытый в иностранном банке. В общей сложности с августа 2021-го по февраль 2022 года сумма переводов составила 2100 рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с полицейскими. Следователи ГСУ регионального ГУ МВД возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас правоохранители устанавливают возможных соучастников и проверяют фигуранта на причастность к другим эпизодам.