Нижегородцу грозит до восьми лет за финансирование экстремистской организации

По данным следствия, первый перевод был сделан в августе 2021 года. После этого мужчина, как считают правоохранители, настроил автоматическое ежемесячное перечисление по 300 рублей на счет запрещенной организации, открытый в иностранном банке. В общей сложности с августа 2021-го по февраль 2022 года сумма переводов составила 2100 рублей.