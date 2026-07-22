Автопарк больниц Красноярского края пополнят 77 новых машин

«Скорые» распределят так: 12 останутся в Красноярске, остальные уедут в округа. По две машины получат Канская, Ачинская, Минусинская, Лесосибирская и Саянская больницы. Еще 17 автомобилей направят в Абанский, Ужурский, Иланско-Нижнеингашский, Идринско-Краснотуранский, Большемуртинско-Сухобузимский, Ачинский, Ирбейско-Саянский, Енисейский, Казачинско-Пировский, Дзержинско-Тасеевский, Каратузский, Емельяновский и Шарыповский округа. Каждая такая машина оснащена дефибриллятором, кардиографом, пульсоксиметром, тонометром, дозаторами лекарств и кислородным оборудованием.