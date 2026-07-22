Газманов призвал писать песни для поднятия духа бойцов СВО

«Я считаю, что наши артисты должны понимать, что нужно писать для Победы, для наших воинов, которые должны слушать и слышать то, что про них пишут. Нужны песни, которые бы помогали выходить в бой, как во времена Великой Отечественной войны», — сказал Газманов.