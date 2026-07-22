В Волгограде задержали экс-доцента по подозрению в дискредитацию армии

ВОЛГОГРАД, 22 июл — РИА Новости. Бывший доцент Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко задержан по подозрению в дискредитации российской армии из-за размещенных в интернете видеороликов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным ГУМВД России по региону, в сентябре прошлого года волгоградец на администрируемых им интернет-ресурсах разместил видеоматериалы, дискредитирующие российские вооруженные силы.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ — ред.)», — сообщили в управлении.
Как отметили в ведомстве, по месту жительства фигуранта проведены обыски, он задержан.
«Задержанный — бывший преподаватель Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко», — сказали агентству в правоохранительных органах.
В полиции уточнили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. По информации местных СМИ, в сентябре 2024 года Романа Мельниченко штрафовали за репост видео с фейками о российской армии и арестовывали на трое суток за неповиновение сотрудникам полиции. После этого вуз расторг договор с преподавателем.