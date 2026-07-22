В Волгограде задержали экс-доцента по подозрению в дискредитацию армии

В полиции уточнили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. По информации местных СМИ, в сентябре 2024 года Романа Мельниченко штрафовали за репост видео с фейками о российской армии и арестовывали на трое суток за неповиновение сотрудникам полиции. После этого вуз расторг договор с преподавателем.