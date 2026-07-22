AP: Израиль строит массивный земляной вал для разделения сектора Газа

Израильские военные также сообщили AP, что создали вокруг линии разграничения «зону безопасности», оснащенную разведывательными и технологическими средствами. На вопрос о том, насколько далеко будет простираться барьер, военные ответили, что не разглашают эту информацию. По их словам, барьер призван предотвратить «проникновение боевиков ХАМАС и защитить израильские войска и поселения вблизи сектора Газа».