AP: Израиль строит массивный земляной вал для разделения сектора Газа

Агентство Associated Press проанализировало свежие спутниковые снимки, предоставленные компанией Planet Labs PBC. На них видно, что за последние месяцы Израиль построил более 23 километров заграждений, проходящих через палестинские населенные пункты, разрушенные ЦАХАЛ. Издание подчеркивает, что длина сектора Газа составляет всего около 40 километров, а ширина — 11 километров, на его территории проживает более 2 млн палестинцев.
Возведение барьерных сооружений идет вдоль контролируемых Израилем руин города Рафах и Муваси, где расположены одни из крупнейших палаточных лагерей палестинцев, а также от южного города Хан-Юнис и израильской военной базой, построенной на руинах города Бани-Сухейла, до района вблизи города Газа на севере анклава.
В ответ на запрос AP израильские военные подтвердили, что возвели «физический барьер» в районе «желтой линии» — границы, до которой израильские войска отступили в соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня с ХАМАС. Согласно соглашению, подписанному при поддержке США, эта линия должна была стать временной линией разграничения территории до полного вывода израильских войск.
Ни Центральное командование ВС США (CENTCOM), в задачи которого входит контроль за соблюдением режима прекращения огня, ни Совет мира — орган, возглавляемый президентом Дональдом Трампом, который должен в итоге взять на себя управление сектором Газа, — не прокомментировали ситуацию с возводимым барьером.
Израильские военные также сообщили AP, что создали вокруг линии разграничения «зону безопасности», оснащенную разведывательными и технологическими средствами. На вопрос о том, насколько далеко будет простираться барьер, военные ответили, что не разглашают эту информацию. По их словам, барьер призван предотвратить «проникновение боевиков ХАМАС и защитить израильские войска и поселения вблизи сектора Газа».