На Алексеевском рынке в Воронеже снесли спорные объекты

Ранее уточнялось, что площадь незаконных построек на улице Дубровина составляет 3 тыс. кв. м. Представители УФССП выезжали на рынок, который связывают с именем известного в Воронеже бизнесмена Юсифа Халилова, более 20 раз, вынесли десятки постановлений о привлечении оператора к административной ответственности и даже возбудили в отношении директора «Алефъ» по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»; до двух лет лишения свободы). Также по постановлениям пристава организация была оштрафована на 2 млн руб.