Калининградец потерял 30 тысяч, заказывая интим-услуги в сети

В полицию Центрального района Калининграда обратился 23-летний местный житель. Молодой человек стал жертвой мошенников при попытке заказать интим-услуги через интернет.
Он нашел тематический сайт, выбрал анкету девушки и перешел в мессенджер по ссылке. Незнакомка под предлогом «подтверждения личности» попросила прислать личное видео, а затем потребовала предоплату в размере 30 тысяч рублей. Потерпевший выполнил все условия, но обещанную услугу так и не получил. Вскоре аферисты снова вышли на связь — на этот раз с угрозами. Они шантажировали молодого человека, обещая разослать компрометирующую переписку его родственникам, и требовали новые денежные переводы.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. В полиции напоминают: предоплата за интим-услуги в интернете — один из самых популярных способов обмана. Мошенники часто используют личные данные и видео для шантажа, поэтому лучше избегать сомнительных сайтов и не переводить деньги незнакомцам.