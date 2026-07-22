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Калининградец потерял 30 тысяч, заказывая интим-услуги в сети

В полицию Центрального района Калининграда обратился 23-летний местный житель. Молодой человек стал жертвой мошенников при попытке заказать интим-услуги через интернет. Он нашел тематический сайт, выбрал анкету девушки и перешел в мессенджер по ссылке. Незнакомка под предлогом «подтверждения личности» попросила прислать личное видео, а затем потребовала предоплату…

Источник: Янтарный край

В полицию Центрального района Калининграда обратился 23-летний местный житель. Молодой человек стал жертвой мошенников при попытке заказать интим-услуги через интернет.

Он нашел тематический сайт, выбрал анкету девушки и перешел в мессенджер по ссылке. Незнакомка под предлогом «подтверждения личности» попросила прислать личное видео, а затем потребовала предоплату в размере 30 тысяч рублей. Потерпевший выполнил все условия, но обещанную услугу так и не получил. Вскоре аферисты снова вышли на связь — на этот раз с угрозами. Они шантажировали молодого человека, обещая разослать компрометирующую переписку его родственникам, и требовали новые денежные переводы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. В полиции напоминают: предоплата за интим-услуги в интернете — один из самых популярных способов обмана. Мошенники часто используют личные данные и видео для шантажа, поэтому лучше избегать сомнительных сайтов и не переводить деньги незнакомцам.

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