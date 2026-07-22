Калининградец потерял 30 тысяч, заказывая интим-услуги в сети

Он нашел тематический сайт, выбрал анкету девушки и перешел в мессенджер по ссылке. Незнакомка под предлогом «подтверждения личности» попросила прислать личное видео, а затем потребовала предоплату в размере 30 тысяч рублей. Потерпевший выполнил все условия, но обещанную услугу так и не получил. Вскоре аферисты снова вышли на связь — на этот раз с угрозами. Они шантажировали молодого человека, обещая разослать компрометирующую переписку его родственникам, и требовали новые денежные переводы.