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Сотрудники Министерства экологии Татарстана провели занятия для детей

Им рассказали о правильном обращении с отходами и показали оборудование для мониторинга окружающей среды.

Источник: Национальные проекты России

Познавательные занятия от сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан состоялись в ходе профильной смены «Повелители стихий». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве.

Ведущий специалист отдела экологического просвещения Гузель Идрисова провела для самых юных участников смены познавательный урок по сортировке отходов. Ребята узнали о правильном обращении с ними и о том, как каждый человек может внести вклад в сохранение окружающей среды. Кроме того, детям показали работу современного оборудования для мониторинга окружающей среды.

Также в ходе занятий специалисты подробно рассказали о методах контроля качества атмосферного воздуха и показали, как проводятся замеры. Школьники активно задавали вопросы о природоохранной деятельности, специфике работы экологов и возможных карьерных траекториях в этой сфере.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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