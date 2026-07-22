Сотрудники Министерства экологии Татарстана провели занятия для детей

Ведущий специалист отдела экологического просвещения Гузель Идрисова провела для самых юных участников смены познавательный урок по сортировке отходов. Ребята узнали о правильном обращении с ними и о том, как каждый человек может внести вклад в сохранение окружающей среды. Кроме того, детям показали работу современного оборудования для мониторинга окружающей среды.