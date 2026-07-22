Сотрудники Министерства экологии Татарстана провели занятия для детей

Познавательные занятия от сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан состоялись в ходе профильной смены «Повелители стихий». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве.
Ведущий специалист отдела экологического просвещения Гузель Идрисова провела для самых юных участников смены познавательный урок по сортировке отходов. Ребята узнали о правильном обращении с ними и о том, как каждый человек может внести вклад в сохранение окружающей среды. Кроме того, детям показали работу современного оборудования для мониторинга окружающей среды.
Также в ходе занятий специалисты подробно рассказали о методах контроля качества атмосферного воздуха и показали, как проводятся замеры. Школьники активно задавали вопросы о природоохранной деятельности, специфике работы экологов и возможных карьерных траекториях в этой сфере.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.