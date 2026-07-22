Для дошкольников кузбасской Юрги провели экологическую викторину

Экологическая викторина состоялась для воспитанников детского сада № 16 «Вдохновение» в городе Юрге Кузбасса в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
В игровой форме ребята обобщали и закрепляли свои знания о бережном отношении к природе. Дети узнали о многообразии растительного мира, его жизни и пользе. Особое внимание было уделено расширению представлений о взаимосвязях в природе. Например, дети учились понимать, как связаны человек, растения и животные.
«Также в ходе викторины мы формировали у детей навыки безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде. Теперь наши малыши знают, как правильно вести себя в лесу, на лугу или у водоема, чтобы не навредить ее обитателям. Но самое главное — мы воспитывали бережное, заботливое и гуманное отношение ко всему живому. Видеть, как загораются глаза детей, когда они говорят о помощи животным или защите леса — это бесценно», — подчеркнула заведующая детским садом Анна Барановская.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.