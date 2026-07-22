Для дошкольников кузбасской Юрги провели экологическую викторину

«Также в ходе викторины мы формировали у детей навыки безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде. Теперь наши малыши знают, как правильно вести себя в лесу, на лугу или у водоема, чтобы не навредить ее обитателям. Но самое главное — мы воспитывали бережное, заботливое и гуманное отношение ко всему живому. Видеть, как загораются глаза детей, когда они говорят о помощи животным или защите леса — это бесценно», — подчеркнула заведующая детским садом Анна Барановская.