Минздрав зарегистрировал российский препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский инновационный препарат «Сибкордия» (вамотиниб) для лечения взрослых пациентов с хроническим миелоидным лейкозом в хронической фазе при резистентности или непереносимости предшествующей терапии, а также при наличии мутации T315I получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Фармасинтез».