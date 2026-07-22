Минздрав зарегистрировал российский препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский инновационный препарат «Сибкордия» (вамотиниб) для лечения взрослых пациентов с хроническим миелоидным лейкозом в хронической фазе при резистентности или непереносимости предшествующей терапии, а также при наличии мутации T315I получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Фармасинтез».
По словам президента ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии, регистрация препарата стала итогом многолетней научной и клинической работы. «Мы рассматриваем регистрацию “Сибкордии” как важный шаг в развитии отечественной инновационной фармацевтики. Полученный опыт станет основой для дальнейшего расширения портфеля собственных оригинальных препаратов и развития экспортного направления компании», — приводятся в сообщении его слова.
По информации компании, препарат является оригинальной российской разработкой, созданной с участием отечественной научной и исследовательской инфраструктуры. Полный цикл его производства локализован в России: фармацевтическую субстанцию выпускает «БратскХимСинтез», а производство готовой лекарственной формы, упаковка и контроль качества осуществляются на площадке «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге.
Препарат зарегистрирован по процедуре условной регистрации, применяемой для инновационных лекарственных средств, предназначенных для лечения орфанных и тяжелых заболеваний. Такой механизм предусматривает дальнейший сбор данных об эффективности и безопасности после регистрации.
Клинические исследования препарата проводились в нескольких странах. Начало экспортных поставок «Сибкордии», по данным компании, запланировано на 2028 год.