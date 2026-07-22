Жительнице Красноярска вернули 200 тысяч, которые она перевела мошенникам

Прокуратура края помогла вернуть 73-летней жительнице Красноярска 200 тысяч, которые женщина перевела аферистам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Пенсионерка стала жертвой классической схемы: незнакомцы убедили перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге она осталась без 200 тысяч рублей. Позже, придя в себя, обратилась в прокуратуру. Там выяснили, что деньги ушли на счета 19-летнего парня Липецка и 23-летнего мужчины из Краснодарского края. Кто они — женщина понятия не имела.