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В ЕАО три человека погибли в ДТП, выжившего подростка увезли в Хабаровск

Среди погибших — 16-летний подросток, ещё один несовершеннолетний пострадавший доставлен в больницу Хабаровска.

В Еврейской автономной области три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

Авария произошла в районе посёлка Приамурский. По предварительным данным, водитель легковушки при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество грузовому автомобилю.

В салоне машины оказались заблокированы пять человек. Сотрудники пожарно-спасательной части № 4 прибыли на место и провели работы по деблокировке пострадавших.

В результате ДТП погибли трое человек, в том числе 16-летний подросток. Ещё один несовершеннолетний — 15-летний пассажир — получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение Хабаровска.

На месте происшествия работают экстренные службы.