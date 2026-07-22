В ЕАО три человека погибли в ДТП, выжившего подростка увезли в Хабаровск

В Еврейской автономной области три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.
Авария произошла в районе посёлка Приамурский. По предварительным данным, водитель легковушки при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество грузовому автомобилю.
В салоне машины оказались заблокированы пять человек. Сотрудники пожарно-спасательной части № 4 прибыли на место и провели работы по деблокировке пострадавших.
В результате ДТП погибли трое человек, в том числе 16-летний подросток. Ещё один несовершеннолетний — 15-летний пассажир — получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение Хабаровска.
На месте происшествия работают экстренные службы.