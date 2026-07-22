В регионах России 12 августа можно будет наблюдать солнечное затмение

Астероид не будет похож на охваченный пламенем метеор. Он будет виден как светящаяся точка, плавно перемещающаяся по небу. В момент максимального сближения она будет перемещаться примерно на ширину полной Луны каждую минуту. Двигаться будет медленнее, чем спутник, а пересекать небо будет не за минуты, а за часы.