В регионах России 12 августа можно будет наблюдать солнечное затмение

12 августа произойдет полное солнечное затмение. Оно случится с 18:34 до 22:58 по МСК. Однако явление будет видно не во всех регионах России, сообщили в Московском планетарии.
«Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов», — сообщили в организации.
В Москве Луна заслонит Солнце максимум на 1%. Явление начнется на закате, поэтому звезда быстро скроется за горизонт. Во время затмения оба небесных тела будут находиться в созвездии Льва.
Наблюдать полное затмение получится у жителей полуострова Таймыр. Эта фаза продлится там всего 1 минуту 34 секунды. В остальных регионах Солнце будет закрываться не целиком. Например, в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Пскове и Петрозаводске Луна заслонит Солнце примерно на 80%.
12 августа 2026 года расстояние от Земли до Луны составит около 359,5 тыс. км, а средняя длина лунной тени — около 373,3 тыс. км. Ширина лунной тени на земной поверхности составит 294 км.
Пролет астероида.
13 апреля 2029 года жители Земли смогут увидеть Астероид (99942) Апофис, размеры которого сопоставимы с высотой небоскреба. Он совершит облет планеты на близком, но безопасном расстоянии. Такое событие случается раз в тысячелетие. Невооруженным взглядом космический объект смогут увидеть миллиарды жителей Земли.
Средний диаметр Апофиса — около 370 м. По длинной оси он вытянут минимум до 450 м, а в поперечнике заметно уже. Масса оценивается приблизительно в 27 млн т, плотность — 3,27 г/см³. Это выше, чем у типичных углистых астероидов, и подтверждает его каменистый состав.
Астероид не будет похож на охваченный пламенем метеор. Он будет виден как светящаяся точка, плавно перемещающаяся по небу. В момент максимального сближения она будет перемещаться примерно на ширину полной Луны каждую минуту. Двигаться будет медленнее, чем спутник, а пересекать небо будет не за минуты, а за часы.
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