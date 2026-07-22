Нижегородские аграрии получат топливо в приоритетном порядке

Этот вопрос обсудили на заседании комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий.
Для проведения уборочной кампании в 2026 году аграриям потребуется 31,4 тысячи тонн дизельного топлива и 6,7 тысячи тонн бензина. При этом на рынке сохраняется дефицит горюче-смазочных материалов, который привел к росту цен. Так, сейчас дизельное топливо отпускается по цене 92 тысячи рублей за тонну без учета доставки.
Для стабилизации ситуации региональные власти совместно с федеральными структурами и нефтяными компаниями ведут работу по обеспечению сельхозпредприятий топливом. По словам Григорьева, достигнуты договоренности о сдерживании цен и выделении приоритетных объемов для аграриев.
Особенно сложной остается ситуация с бензином из-за действующих ограничений на АЗС. Власти договорились с компанией «ЛИКАРД» об отгрузке топлива региональному оператору. В первую очередь его направят предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельхозпроизводителям, которым горючее необходимо для уборки урожая и обеспечения жителей продуктами питания. Списки таких организаций уже переданы для включения в приоритетный порядок заправки на АЗС «ЛУКОЙЛ».
Председатель комитета ЗСНО по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин отметил, что дефицит топлива и рост цен создают дополнительные риски для сельхозпроизводителей.
Обеспечение горюче-смазочными материалами — один из ключевых факторов успешного проведения уборочной кампании. От этого напрямую зависит, сможем ли мы вовремя собрать урожай и обеспечить продовольственную безопасность региона. Комитет держит на контроле вопросы ценообразования и поставок топлива, особенно для тех хозяйств, которые находятся в зоне риска.