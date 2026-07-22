Нижегородские аграрии получат топливо в приоритетном порядке

Особенно сложной остается ситуация с бензином из-за действующих ограничений на АЗС. Власти договорились с компанией «ЛИКАРД» об отгрузке топлива региональному оператору. В первую очередь его направят предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельхозпроизводителям, которым горючее необходимо для уборки урожая и обеспечения жителей продуктами питания. Списки таких организаций уже переданы для включения в приоритетный порядок заправки на АЗС «ЛУКОЙЛ».