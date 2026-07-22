Волгограду прогнозируют два жарких дня с дождями и грозой

Так, 23 июля в Волгограде днем прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Это значит, что если улицы и намочит, то далеко не во всем городе. Летние ливни могут захватить лишь пару районов, оставив остальных задыхаться от зноя и пыли. Ночью температура будет в районе 21…23º, днем — 31…33º. 24 июля в областном центре снова ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15−20 м/с. Ночью те же 21…23º, а днем чуть жарче — 32…34º. В субботу в прогнозе уже жара до 37º.