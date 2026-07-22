Мобильная поликлиника посетила 35 территорий Красноярского края за 2025 год

В краевой клинической больнице подвели итоги работы передвижного консультативно-диагностического центра «Мобильная поликлиника» за 2025 год. За это время специалисты совершили 161 выезд в 35 муниципалитетов Красноярского края, оказав жителям труднодоступных населенных пунктов более 28,7 тысячи медицинских услуг. Проведено 7076 консультаций узких специалистов. В топе обращений — кардиология (2330 приемов), неврология (1842) и эндокринология (1611). Выполнено более 5000 маммографий, свыше 9400 флюорографий, более пяти тысяч УЗИ сердца и внутренних органов. По данным Территориального фонда ОМС, у 80% осмотренных пациентов выявлены хронические неинфекционные заболевания. Выездная работа позволяет привлекать новых пациентов, которые ранее не обращались в краевую клиническую больницу. В 2026 году реализация проекта «Мобильная поликлиника» продолжается. Сейчас медицинские бригады принимают жителей центральных округов. Работа ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».