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Власти Москвы предостерегли горожан от купания в фонтанах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Оборудование внутри чаш фонтанов могут стать причиной травм для тех, кто решит в них искупаться. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Купание в фонтанах может грозить травмами. Внутри чаш находится сложное техническое оборудование: струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Все это оборудование может стать причиной травмирования тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане», — сказал собеседник агентства.

Он также предупредил, что купаться в фонтанах негигиенично. «Несмотря на то, что чаши регулярно — минимум раз в месяц — промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, а жара способствует размножению бактерий», — пояснили в пресс-службе ведомства.