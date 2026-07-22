Власти Москвы предостерегли горожан от купания в фонтанах

«Купание в фонтанах может грозить травмами. Внутри чаш находится сложное техническое оборудование: струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Все это оборудование может стать причиной травмирования тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане», — сказал собеседник агентства.
Он также предупредил, что купаться в фонтанах негигиенично. «Несмотря на то, что чаши регулярно — минимум раз в месяц — промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, а жара способствует размножению бактерий», — пояснили в пресс-службе ведомства.