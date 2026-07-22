Проживающие на севере Красноярского края охотники и оленеводы получат медицинские аптечки

В наборы входят обезболивающие, спазмолитики, антисептики, сердечно-сосудистые и успокаивающие средства, лекарства для ЖКТ, а также перевязочные материалы. В Туруханском округе аптечки уже получили все 58 заявителей. На Таймыре и в Эвенкийском муниципальном округе выдача продолжается.