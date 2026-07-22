Проживающие на севере Красноярского края охотники и оленеводы получат медицинские аптечки

В Красноярском крае оленеводов, рыбаков и охотников, ведущих традиционный образ жизни на северных территориях, обеспечивают медицинскими аптечками.
В наборы входят обезболивающие, спазмолитики, антисептики, сердечно-сосудистые и успокаивающие средства, лекарства для ЖКТ, а также перевязочные материалы. В Туруханском округе аптечки уже получили все 58 заявителей. На Таймыре и в Эвенкийском муниципальном округе выдача продолжается.
«Для жителей Крайнего Севера, которые месяцами находятся в тундре, тайге, на промысле, медицинская аптечка это необходимый запас средств первой помощи и дополнительная гарантия безопасности», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края Антон Нарчуганов.
Всего в 2026 году аптечки получат 1143 жителя северных территорий. Меру поддержки реализуют по краевой программе сохранения и развития традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. На эти цели в бюджете края предусмотрено 12,4 млн рублей.