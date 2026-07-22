Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин: продолжаем заботиться об историческом достоянии Нижегородской области

Своего хозяина ищут сразу четыре исторических здания.

Сразу четыре исторических здания в одном лоте ищут хозяина в Нижегородской области. Три объекта находятся в Арзамасе, четвертый — в Нижнем Новгороде, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Продолжаем заботиться об историческом достоянии Нижегородской области с привлечением внебюджетных источников, частного капитала. Стартовая цена лота — 34,9 млн рублей, а сами объекты и право собственности на них — бесценны. Они требуют вложений в моменте, но служат своим владельцам и будут служить им дальше — веками», — написал губернатор.

Речь о доме Будылиной на Соборной площади, усадьбе купцов Подсосовых по соседству, историческом деревянном доме с мансардой на улице Карла Маркса (дом № 25) в Арзамасе и о доме № 44 на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

По словам Глеба Никитина, для инвесторов это «отличная возможность открыть успешный бизнес в местах массового притяжения жителей и туристов», а для региона — возможность сохранять и беречь богатую историю Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Управление госохраны ОКН следит за состоянием нижегородской усадьбы Приклонских-Рукавишниковых.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше