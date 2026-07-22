Никитин: продолжаем заботиться об историческом достоянии Нижегородской области

«Продолжаем заботиться об историческом достоянии Нижегородской области с привлечением внебюджетных источников, частного капитала. Стартовая цена лота — 34,9 млн рублей, а сами объекты и право собственности на них — бесценны. Они требуют вложений в моменте, но служат своим владельцам и будут служить им дальше — веками», — написал губернатор.