Никитин: продолжаем заботиться об историческом достоянии Нижегородской области

Сразу четыре исторических здания в одном лоте ищут хозяина в Нижегородской области. Три объекта находятся в Арзамасе, четвертый — в Нижнем Новгороде, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.
«Продолжаем заботиться об историческом достоянии Нижегородской области с привлечением внебюджетных источников, частного капитала. Стартовая цена лота — 34,9 млн рублей, а сами объекты и право собственности на них — бесценны. Они требуют вложений в моменте, но служат своим владельцам и будут служить им дальше — веками», — написал губернатор.
Речь о доме Будылиной на Соборной площади, усадьбе купцов Подсосовых по соседству, историческом деревянном доме с мансардой на улице Карла Маркса (дом № 25) в Арзамасе и о доме № 44 на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.
По словам Глеба Никитина, для инвесторов это «отличная возможность открыть успешный бизнес в местах массового притяжения жителей и туристов», а для региона — возможность сохранять и беречь богатую историю Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Управление госохраны ОКН следит за состоянием нижегородской усадьбы Приклонских-Рукавишниковых.