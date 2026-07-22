Ватерполистки сборной России с семью нижегородками в составе обыграли Нидерланды и вышли в полуфинал Кубка мира

Женская сборная России по водному поло 22 июля в матче четвертьфинала Кубка мира обыграла команду Нидерландов, действующих чемпионок Европы, со счётом 11:6 и вышла в полуфинал Кубка мира. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
В составе российской сборной сыграли семь спортсменок из нижегородского клуба «Буревестник». В полуфинале наши девушки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия.
Отметим, что с 13 апреля 2026 года Международная федерация плавания официально разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с использованием национальной символики — флага и гимна. До этого российские команды выступали в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло проведет четвертьфинальный матч Кубка мира.