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Ватерполистки сборной России с семью нижегородками в составе обыграли Нидерланды и вышли в полуфинал Кубка мира

В полуфинале наши девушки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия.

Источник: Время

Женская сборная России по водному поло 22 июля в матче четвертьфинала Кубка мира обыграла команду Нидерландов, действующих чемпионок Европы, со счётом 11:6 и вышла в полуфинал Кубка мира. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В составе российской сборной сыграли семь спортсменок из нижегородского клуба «Буревестник». В полуфинале наши девушки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия.

Отметим, что с 13 апреля 2026 года Международная федерация плавания официально разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с использованием национальной символики — флага и гимна. До этого российские команды выступали в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло проведет четвертьфинальный матч Кубка мира.

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