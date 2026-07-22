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Режим беспилотной опасности в Нижегородской области отменен

Жителей просят при необходимости звонить по телефону 112.

Режим беспилотной опасности в Нижегородской области отменен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — напомнили жителям в чрезвычайном ведомстве.

Кстати, сегодня утром в аэропорту Нижнего Новгорода отправление самолета в Шарм-эль-Шейх переносили на несколько часов.

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