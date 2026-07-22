Режим беспилотной опасности в Нижегородской области отменен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — напомнили жителям в чрезвычайном ведомстве.
Кстати, сегодня утром в аэропорту Нижнего Новгорода отправление самолета в Шарм-эль-Шейх переносили на несколько часов.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше