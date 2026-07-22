В Атлантическом океане обнаружили обломки упавшего 74 года назад самолета

Именно эта катастрофа привела к масштабным реформам в правилах гражданской авиации. В отчете о катастрофе 1952 года Совет по гражданской авиации, предшественник нынешнего Федерального управления гражданской авиации, предложил внести поправки в правила гражданской авиации, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности для пассажиров самолетов, летающих над водными путями. Среди реализованных предложений — обязательный предполетный инструктаж о том, где найти и как использовать спасательные жилеты, плоты и аварийные выходы.