В Атлантическом океане обнаружили обломки упавшего 74 года назад самолета

Обломки самолета Pan Am Clipper Endeavor, разбившегося у берегов Пуэрто-Рико в 1952 году, нашли на дне Атлантического океана спустя 74 года после катастрофы. Поисковая группа обнаружила самолет с помощью автономного подводного аппарата на глубине около 600 м, сообщает CNN.
Находку сделали сотрудники фонда «Воздушное и морское наследие» (Air/Sea Heritage Foundation). В 2019 году катастрофа вызвала интерес у президента фонда Расса Мэтьюза после того, как он прочитал статью о багажной бирке того рейса, выброшенной на берег во Флориде. В поиске обломков также участвовали создатели шоу Expedition Unknown на канале Discovery.
Американский авиалайнер Pan Am Clipper Endeavor, выполнявший рейс из Сан-Хуана в Нью-Йорк, упал в океан вскоре после взлета из Пуэрто-Рико 11 апреля 1952 года. На борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа Вскоре после взлета у воздушного судна отказали оба двигателя с правой стороны, и пилот был вынужден совершить жесткую посадку на воду.
Все пассажиры пережили первоначальный удар при посадке. Однако через три минуты после приводнения самолет пошел ко дну. В итоге в авиакатастрофе выжили только 17 человек — 12 пассажиров и пять членов экипажа, 52 человека погибли. 39 тел так и не были найдены.
Обломки самолета оказались разбиты на две части. На них до сих пор отчетливо виден логотип Pan American и название воздушного судна. Извлекать обломки со дна не планируется.
Двое из выживших в той авиакатастрофе живы до сих пор. Одной из них 102 года — она была медсестрой и помогла открыть дверь самолета, чтобы выпустить пассажиров. Второй выживший тогда был младенцем, спасатели нашли его плавающим на поверхности воды.
Именно эта катастрофа привела к масштабным реформам в правилах гражданской авиации. В отчете о катастрофе 1952 года Совет по гражданской авиации, предшественник нынешнего Федерального управления гражданской авиации, предложил внести поправки в правила гражданской авиации, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности для пассажиров самолетов, летающих над водными путями. Среди реализованных предложений — обязательный предполетный инструктаж о том, где найти и как использовать спасательные жилеты, плоты и аварийные выходы.
«Каждый раз, когда вы сегодня поднимаетесь на борт самолета, вы в большей безопасности благодаря тому, что случилось с Pan Am Clipper Endeavor и его пассажирами три четверти века назад», — отметил ведущий программы Expedition Unknown Джош Гейтс.
Обломки датского военного корабля.
В Дании археологи обнаружили обломки военного корабля «Даннеброг», который затонул во время битвы при Копенгагене 1801 года. Находка была сделана на глубине 15 м в толстых слоях ила.
По словам ученых, размеры обломков совпадают с чертежами корабля. Кроме того, эксперты провели дендрохронологическое датирование — определение возраста древесины по годичным кольцам. Его результаты связывают затонувший корабль с годом постройки «Даннеброга».
Исследователи обнаружили две пушки, униформу, знаки отличия, обувь, бутылки и даже часть нижней челюсти моряка. Она могла принадлежать одному из 19 пропавших без вести членов экипажа.
Корабль участвовал в битве при Копенгагене 1801 года между британским и датским флотами. «Даннеброг» получил повреждения и медленно дрейфовал на север, а затем взорвался.
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