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Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике

Она поделилась, что учится принимать себя.

Актриса Светлана Пермякова опубликовала фото в купальнике, чем обрадовала фанатов.

На снимке звезда сериала «Интерны» (16+) лежит на пляже и широко улыбается. Поклонники очень тепло встретили фотографию, одарив актрису положительными реакциями.

«Раньше такие фотографии оставались в телефоне. А теперь хочется сохранить не только новую фигуру, но и это ощущение уверенности», — подписала снимок Пермякова.

Она также поинтересовалась у фанатов, умеют ли они принимать себя такими, как есть. Светлана призналась, что только учится этому.

О том, как «Русская Шэрон Стоун» похудела на 27 килограммов — читайте в материале сайта perm.aif.ru.