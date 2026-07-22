Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике

Актриса Светлана Пермякова опубликовала фото в купальнике, чем обрадовала фанатов.
На снимке звезда сериала «Интерны» (16+) лежит на пляже и широко улыбается. Поклонники очень тепло встретили фотографию, одарив актрису положительными реакциями.
«Раньше такие фотографии оставались в телефоне. А теперь хочется сохранить не только новую фигуру, но и это ощущение уверенности», — подписала снимок Пермякова.
Она также поинтересовалась у фанатов, умеют ли они принимать себя такими, как есть. Светлана призналась, что только учится этому.
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