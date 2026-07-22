В Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности 22 июля

В Нижегородской области снят режим беспилотной опасности. Данные обнародовала пресс‑служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Режим был введён утром 22 июля (в 4:48), а уже в 12:13 поступило сообщение о его отмене. Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности: при обнаружении обломков не подходить к ним и незамедлительно сообщать о находке по номеру 112.
Раанее режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области 21 июля.
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