Инвестора ищут для четырех исторических домов в Арзамасе и Нижнем Новгороде

Нижегородские власти ищут инвестора для восстановления четырех исторических домов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
В один лот попали три здания в Арзамасе и одно в Нижнем Новгороде. Так, на торги выставлен Дом Будылиной начала XIX века на Соборной площади, усадьба купцов Подсосовых и деревянный дом с мансардой на улице Карла Маркса, 25.
В Нижнем Новгороде предлагается приобрести здание на Большой Покровской, 44. Стартовая цена лота составляет 34,9 млн рублей. Глеб Никитин отмечает, что покупка зданий даст инвесторам возможность открыть успешный бизнес в туристических местах.
Напомним, исторический дом № 5 на улице Шевченко в центре Нижнего Новгорода передали инвестору за 16,3 млн рублей.