Инвестора ищут для четырех исторических домов в Арзамасе и Нижнем Новгороде

В один лот попали три здания в Арзамасе и одно в Нижнем Новгороде. Так, на торги выставлен Дом Будылиной начала XIX века на Соборной площади, усадьба купцов Подсосовых и деревянный дом с мансардой на улице Карла Маркса, 25.