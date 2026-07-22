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Инвестора ищут для четырех исторических домов в Арзамасе и Нижнем Новгороде

Нижегородские власти ищут инвестора для восстановления четырех исторических домов.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские власти ищут инвестора для восстановления четырех исторических домов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

В один лот попали три здания в Арзамасе и одно в Нижнем Новгороде. Так, на торги выставлен Дом Будылиной начала XIX века на Соборной площади, усадьба купцов Подсосовых и деревянный дом с мансардой на улице Карла Маркса, 25.

В Нижнем Новгороде предлагается приобрести здание на Большой Покровской, 44. Стартовая цена лота составляет 34,9 млн рублей. Глеб Никитин отмечает, что покупка зданий даст инвесторам возможность открыть успешный бизнес в туристических местах.

Напомним, исторический дом № 5 на улице Шевченко в центре Нижнего Новгорода передали инвестору за 16,3 млн рублей.

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