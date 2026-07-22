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ГД приняла законы об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания

ГД приняла пакет законов об ограничениях для избегающих наказания релокантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.

Первым законом устанавливается, что такие ограничения будут действовать в отношении тех, кто осужден по приговору суда, либо тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах; нарушение порядка деятельности иноагента; публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за публичную дискредитацию ВС РФ или действий госорганов; за призывы к введению санкций против России, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.

Министерство внутренних дел должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Только при наличии всех этих условий могут быть применены временные ограничительные меры.

Для таких людей закон вводит 14 ограничений, включая запрет регистрироваться как ИП и как самозанятые, возврат без рассмотрения заявления о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость, ограничение права управления транспортом и запрет на регистрацию нового, отказ в заключении кредитов и займов. Им также откажут в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме; откажут в выдаче лицензий и аккредитаций, а ранее выданные приостановят; запретят банкам предоставлять доступ к своему ПО для переводов денег, включая мобильные приложения и сайты, а также заморозят деньги и имущество.

Также им ограничат совершение консульских действий за границей, откажут в совершении нотариальных действий, запретят заключение сделок по доверенности, а также запретят использование электронной подписи — откажут в выдаче нового сертификата и признают недействительным ранее выданный.

Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Предложения в Минюст смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. Сведения о человеке внесут в список на сайте Минюста, и ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации до момента исключения из списка.

Основаниями для отмены ограничений будут отмена приговора или постановления о наказании, отсрочка или освобождение от отбывания наказания, начало исполнения наказания, возвращение человека в Россию или его смерть. При наличии этих оснований Минюст будет принимать решение об отмене мер и исключать сведения из списка. Если человек не будет исключен из списка при наличии оснований, он сможет подать в Минюст письменное заявление, которое рассмотрят в течение 20 рабочих дней. О решении будут уведомлять заявителя, и его можно будет обжаловать в суде.

Для получения причитающихся выплат из бюджетов или от других людей человек, включенный в список, будет обязан использовать специальный рублевый счет в уполномоченном банке. Банк и и порядок уведомления о реквизитах специального счета будет определяться правительством РФ, а режим этого счета, включая правила внесения и списания денег, будет устанавливать Совет директоров ЦБ РФ. Если у плательщика нет реквизитов такого счета, банк откроет его на основании заявления плательщика без личного присутствия владельца. Идентификацию клиента банк будет проводить не позднее 45 календарных дней после открытия счета.

О реквизитах счета банк будет уведомлять Минюст в течение трех рабочих дней, а Минюст будет вносить их в список и размещать на сайте в течение также трех рабочих дней. У одного человека может быть только один такой счет, а списание средств со счета будет допускать при взыскании в бюджеты и в других случаях, установленных законом. При исключении из списка счет будет закрываться на основании заявления владельца в течение 15 рабочих дней, а остаток — выдаваться или переводиться на другой счет.

Для близких родственников человека из списка, если они не имеют самостоятельного дохода, межведомственная комиссия будет принимать решение о назначении ежемесячного гуманитарного пособия. Положение о комиссии и ее состав будут утверждаться президентом РФ, а размер пособия устанавливаться правительством по согласованию с ЦБ РФ. Выплата будет производиться за счет замороженных средств человека или денег на его специальном счете.

Люди, понесшие имущественный ущерб из-за невыполнения человеком из списка своих обязательств, будут вправе обратиться в суд с иском о возмещении ущерба. В случае удовлетворения иска сумма и судебные расходы будут возмещаться за счет замороженных средств или денег на специальном счете ответчика.

Второй закон вносит корреспондирующие изменения в отдельные законодательные акты для приведения в соответствие с основным законом.

Оба закона вступают в силу со дня официального опубликования.

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона.

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