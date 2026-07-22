ГД приняла законы об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания

О реквизитах счета банк будет уведомлять Минюст в течение трех рабочих дней, а Минюст будет вносить их в список и размещать на сайте в течение также трех рабочих дней. У одного человека может быть только один такой счет, а списание средств со счета будет допускать при взыскании в бюджеты и в других случаях, установленных законом. При исключении из списка счет будет закрываться на основании заявления владельца в течение 15 рабочих дней, а остаток — выдаваться или переводиться на другой счет.