Мотыгинскому району после вмешательства прокуратуры вернули электросети на 195 млн

По данным надзорного ведомства, в конце 2024 года администрация района продала ООО «Сила Сибири» подстанции, линии электропередач и сетевые комплексы. Сумма сделки составила 195 млн рублей. Прокуратура установила, что эти объекты обеспечивают электроснабжение жителей нескольких населенных пунктов. По закону такое имущество нельзя отчуждать в частную собственность, так как оно предназначено для обслуживания населения и должно оставаться в муниципальной собственности.