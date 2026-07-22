Мотыгинскому району после вмешательства прокуратуры вернули электросети на 195 млн

В Красноярском крае прокуратура добилась возврата в муниципальную собственность 48 объектов электросетевого хозяйства в Мотыгинском районе.
По данным надзорного ведомства, в конце 2024 года администрация района продала ООО «Сила Сибири» подстанции, линии электропередач и сетевые комплексы. Сумма сделки составила 195 млн рублей. Прокуратура установила, что эти объекты обеспечивают электроснабжение жителей нескольких населенных пунктов. По закону такое имущество нельзя отчуждать в частную собственность, так как оно предназначено для обслуживания населения и должно оставаться в муниципальной собственности.
Кроме того, в договоре не было условий об инвестиционных обязательствах. Для подобных сделок это обязательное требование. Прокуратура обратилась в суд. Суд согласился с ее позицией и признал сделку незаконной. Все 48 объектов электросетевого хозяйства вернули муниципалитету. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.