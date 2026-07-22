Пятерых виновников банкротства застройщика привлекут к ответу в Нижнем

Первый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Нижегородской области по делу о банкротстве ООО «Альбион». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отменив решение первой инстанции, суд привлек к субсидиарной ответственности пять лиц, чьи действия привели к несостоятельности застройщика и срыву строительства ЖК «Радуга» в Дзержинске.
Права 251 дольщика уже восстановлены: жилой комплекс достроили за счет выплат из бюджета на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Теперь не погашенную часть этих средств предстоит возместить виновным лицам.
Ранее сообщалось, что директора оштрафовали на 1,6 млн за незаконную рубку леса под Дзержинском.