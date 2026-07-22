Власти Советска рассказали, кто разбирает исторический паровоз у вокзала

«На самом деле, это разбирают не жители, — пояснил Данилов. — Это немножко РЖД “поглумились”. Им нужна была какая-то деталь, и они обратились к нам с просьбой, пообещав заменить эту деталь бутафорией. Деталь сняли, а бутафорию пока не поставили. Сейчас мы их поторопим, и они побыстрее это сделают. Сейчас мы как раз будем готовить паровоз к Дню города: покрасим его и приведем в порядок. В общем, жители могут быть спокойны, это не несанкционированный доступ. У нас там и камеры “Безопасного города” установлены в связи с ремонтом площади. Все под контролем».