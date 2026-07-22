Народный фронт предложил медикам Красноярского края оценить условия труда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Народный фронт запустил опрос для врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Специалистов просят оценить условия труда, оснащение рабочих мест, доступность медицинских технологий и назвать проблемы, которые мешают работе.
Сопредседатель Народного фронта в Красноярском крае, главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин пояснил, что результаты опроса передадут органам власти для проработки проблем отрасли.
Заполнение анкеты займет несколько минут. Пройти опрос можно по ссылке.
16+