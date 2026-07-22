Народный фронт предложил медикам Красноярского края оценить условия труда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Народный фронт запустил опрос для врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Специалистов просят оценить условия труда, оснащение рабочих мест, доступность медицинских технологий и назвать проблемы, которые мешают работе.