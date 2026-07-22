Опрос: кому россияне доверяют питомца в отпуске

Одни предпочитают брать питомцев с собой, выбирая подходящие отели и маршруты. Другие оставляют животных у родственников, друзей или соседей, которым доверяют. Растет и популярность профессиональных услуг — гостиниц для животных, передержек и зоонянь. Однако у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, а выбор часто зависит не только от финансовых возможностей, но и от характера самого питомца, его возраста, состояния здоровья и опыта предыдущих поездок.