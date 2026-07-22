16 тонн молока и мяса экспортировали за неделю с Дона в Абхазию

С 13 по 17 июля 2026 года из Ростовской области в Абхазию отправили три партии продукции общим весом 16 тонн. Об этом проинформировало управление Россельхознадзора.
В состав поставок вошли две партии готовой молочной продукции (10 тонн) и одна партия готовой мясной продукции (6 тонн). Специалисты подтвердили, что товары безопасны с точки зрения ветеринарно‑санитарных норм и полностью соответствуют требованиям Абхазии.
Лабораторную проверку продукции провели в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Мониторинг данных о законности происхождения товаров не выявил нарушений.
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