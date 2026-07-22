Россиянам рассказали о махинациях мошенников с авиабилетами

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты авиакомпаний и агрегаторов, оплата на которых оборачивается для туристов недействительным бронированием, кражей денег и риском обнаружить обман уже в поездке, предупредил генеральный директор Secure-T (входит в группу компаний «Солар») Харитон Никишкин.
«Злоумышленники создают копии официальных сайтов авиакомпаний, агрегаторов по поиску и покупке авиабилетов и бронированию жилья. Они используют похожие домены, отличающиеся, например, на одну букву или символ. После оплаты на таком сайте бронирование оказывается недействительным — турист теряет свои деньги и в худшем случае может обнаружить обман уже в незнакомом городе или за границей», — сказал Никишкин «Ленте.ру».
По словам эксперта, мошенники также рассылают письма о «закрытых распродажах» от имени крупных авиакомпаний и гостиниц, а в соцсетях и мессенджерах создают фейковые туристические чаты. Никишкин добавил, что злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект и дипфейки, чтобы сделать свои схемы правдоподобнее.
«Нередки и схемы обмана при возврате билетов с использованием данных из утечек: мошенники могут представиться службой поддержки и предложить “ускоренный возврат” денег за билет или за бронирование жилья. Затем направляют фишинговую ссылку с заполнением формы, в которую нужно ввести данные банковской карты, включая CVV‑код», — отметил эксперт.
Никишкин посоветовал туристам тщательно проверять сайты перед оплатой, не верить слишком заманчивым скидкам и не переходить по подозрительным ссылкам. Он также порекомендовал избегать переводов на личные карты без подписанного договора, даже если профиль «гида» выглядит убедительно.