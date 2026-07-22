Россиянам рассказали о махинациях мошенников с авиабилетами

«Злоумышленники создают копии официальных сайтов авиакомпаний, агрегаторов по поиску и покупке авиабилетов и бронированию жилья. Они используют похожие домены, отличающиеся, например, на одну букву или символ. После оплаты на таком сайте бронирование оказывается недействительным — турист теряет свои деньги и в худшем случае может обнаружить обман уже в незнакомом городе или за границей», — сказал Никишкин «Ленте.ру».